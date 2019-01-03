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Регистрировать машины станут по — новому 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Скоро номер автомобиля будет зависеть от того, где зарегистрирован его владелец.
Если раньше, человек купивший машину, например в Санкт — Петербурге, но при этом зарегистрирован и проживает в Краснодаре, имел право передвигаться с номерами того региона, где был приобретен автомобиль.
Это в первую очередь упростит работу сотрудникам ГИБДД, позволит узнать здешний водитель или приезжий.
Новшество вступит в силу с августа 2019 года, в то же самое время, когда начнется выдача госномеров нового образца. Но в ГИБДД будут только лишь присваивать буквы цифры номера, а ответственность по изготовлению номера ложиться на владельца автомобиля. Водитель может обратиться в организацию по изготовлению номеров, но только в том случае, если она имеет на это разрешение. И соответственно, для присвоения госномера, будет учитываться регистрация владельца автомобиля.
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