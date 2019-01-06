В Банке России рассказали, какие изменения ждут ОСАГО к 2020-2021 годам

К 2020-2021 году в полисе ОСАГО могут быть отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.

Он отметил, что в настоящее время, к примеру, житель небольшого поселка в Свердловской области платит за полис в среднем 3,6 тысячи рублей, тогда как, всего через несколько километров другой водитель платит уже 1,98 тысячи рублей из-за того, что его поселок относится уже к другой области.

"Возможно, место жительства будет и в будущем влиять на тариф, но это будет менее формально, чем сейчас. Этот вопрос прорабатывается. Отмена территориального коэффициента произойдет, видимо, уже в 2020 году", — сообщил Табаков.

Он также затронул вопрос отмены коэффициента мощности, отметив, что "здесь изменения произойдут, видимо, уже в 2021 году".

"Сейчас при мощности машины от 120 лошадиных сил тариф вырастает на 40 процентов (более двух тысяч рублей), а при мощности более 150 лошадиных сил — на 60 процентов (почти 3,5 тысячи). Прошли те времена, когда автомобиль с мощностью 120 лошадиных силы считался гоночным. По статистике, самые распространенные автомобили обладают мощностью от 71 до 100 лошадиных сил, а для них все еще действует повышающий тариф", — подчеркнул Табаков.

При этом он уточнил, что после отмены этого коэффициента страховые компании смогут повышать тариф не более чем на 40 процентов. Кроме того, должна появиться возможность представления скидки для водителей в размере тех же 40 процентов.