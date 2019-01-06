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Кардинальные изменения в ОСАГО ждут россиян 

News.ru + ещё 18 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Территориальный коэффициент и коэффициент мощности могут быть отменены в ближайшие два года в полисе обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом сообщил глава управления ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.
«Отмена территориального коэффициента произойдет, видимо, уже в 2020 году», — цитирует Табасова Ura.ru.
Представитель регулятора отметил, что житель посёлка в Свердловской области платит за полис ОСАГО 3600 рублей, а жителю Зауралья автогражданка обходится в 2000 рублей.
«Страховщик сам должен смотреть: какова плотность движения в данном посёлке, качество дорог и многое другое», — подчеркнул Кирилл Табаков.
Коэффициент мощности могут отменить в 2021 году, после чего страховщики смогут увеличивать тариф не более, чем на 40%.
Как писал ранее News.ru, Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО с 9 января 2019 года. Изменения коснулись базовых тарифов, новых коэффициентов возраста и стажа, а также правил применения коэффициента за безаварийную езду и расширяют тарифный коридор на 20% вверх и вниз от ставок базового тарифа.
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Комментарии16
Автоновости , Минюст РФ , Центральный банк России , РИА Ura.ru
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