Кардинальные изменения в ОСАГО ждут россиян

Территориальный коэффициент и коэффициент мощности могут быть отменены в ближайшие два года в полисе обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом сообщил глава управления ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.

«Отмена территориального коэффициента произойдет, видимо, уже в 2020 году», — цитирует Табасова Ura.ru.

Представитель регулятора отметил, что житель посёлка в Свердловской области платит за полис ОСАГО 3600 рублей, а жителю Зауралья автогражданка обходится в 2000 рублей.

«Страховщик сам должен смотреть: какова плотность движения в данном посёлке, качество дорог и многое другое», — подчеркнул Кирилл Табаков.

Коэффициент мощности могут отменить в 2021 году, после чего страховщики смогут увеличивать тариф не более, чем на 40%.