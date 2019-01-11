Тарифы ОСАГО у крупных страховщиков выросли на 15-20%

Ряд крупнейших страховых компаний после расширения тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз подняли максимальную ставку базового тарифа для легковых машин физлиц в отдельных регионах на 15-20% — до 4736-4942 рублей, следует из данных на сайтах компаний.

Минимальный тариф этих компаний составил 3706 рублей, что на 10% ниже прежней максимальной ставки (4118 рублей), но на 8% выше прежней минимальной ставки (3432 рублей) и на 34% выше нынешней минимально возможной ставки (2746 рублей). В ряде регионов базовые ставки не изменились, а кроме того, новые тарифы начали применять не все крупнейшие страховщики.

Новые ставки

Лидер рынка ОСАГО — "АльфаСтрахование" (доля рынка 15,3% по числу договоров) — повысила базовый тариф для легковых авто физлиц в ряде территорий максимум на 15%, до 4736 рублей, следует из опубликованных на сайте компании тарифных ставок. Остальные компании из тех участников топ-12, кто опубликовал новые тарифы, подняли ставки во многих регионах по максимуму — на 20% до 4942 рублей.

15%-ное повышение затронуло клиентов "АльфаСтрахования", в частности, в Новосибирске, Ульяновске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Красноярске, Иркутске, Воронеже, Белгороде, Якутии, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и других. В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов тариф остался на прежнем уровне максимальной границы в 4118 рублей. На некоторых других территориях тариф повысился на 1%, до 4160 рублей (например, Саранск, Волгоград), на 3%, до 4242 рублей (например, Краснодар), на 5%, до 4324 рублей (например, Ижевск).

Минимальная новая ставка у "АльфаСтрахования" составила 3706 рублей — это на 10% ниже прежней максимальной ставки. Такой тариф установлен, в частности, в Сыктывкаре, Набережных Челнах, Анапе, Геленджике, Перми, Архангельске, Котласе и других.

За счет изменения базового тарифа и коэффициента "возраст-стаж" сокращение средней итоговой премии для клиентов "АльфаСтрахования" произойдет в 70 регионах РФ, пояснил руководитель управления методологии обязательных видов Денис Макаров

Одновременно с новым коридором базового тарифа начали действовать новые коэффициенты по возрасту и стажу: для молодых водителей коэффициент повысился, для опытных — снизился.

"Пример — Подмосковье, где снижение не такое большое, но в итоге средняя итоговая премия сократится на 50 рублей", — отметил Макаров.

Повышение тарифа на 20%

Компания МАКС (9-е место в ОСАГО, 3,5% рынка) повысила тариф на 20%, до максимального уровня (4942 рублей) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарском крае и Ростовской области и других. Не изменились тарифы МАКС в таких регионах, как Москва и Московская область, Красноярский край, Воронежская, Липецкая и Ивановская области, перечисляет начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга дирекции развития страхования СК "МАКС" Евгений Попков (там они остались на уровне 4118 рублей, следует из данных на сайте компании). А в Саратовской, Самарской, Костромской областях и Республике Марий Эл тарифы снижены, они составят 3706 рублей, следует из приказа по тарифам.

"Большая часть нашего клиентского портфеля по обязательной автогражданке не почувствует на себе увеличение максимальной планки значения базового тарифа", — заверил Попков.

Компания "Ренессанс страхование" (12-е место на рынке ОСАГО, 2,4% рынка) подняла тарифы на 20% в Санкт-Петербурге, Приморье, Хабаровском крае, Астраханской, Воронежской, Ивановской, Ростовской областях, в Крыму, Севастополе и других территориях. При этом половина клиентов компании по ОСАГО живет в Москве, Московской области, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде — для них тарифы не изменятся, подчеркнул управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств "Ренессанс страхование" Сергей Демидов . В этих регионах установлен тариф 4118 рублей, следует из информации на сайте компании.

"В некоторых городах, например, в Саранске и Саратове, будут понижены [тарифы]", — отметил Демидов (там тариф установлен на минимальной планке в 3706 рублей).

"НСГ-Росэнерго" (7-е место на рынке ОСАГО, 4% рынка) с 11 января поднимает на 20% базовую ставку тарифа в Архангельской области, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Крыму и Севастополе, Северной Осетии, Татарстане, Тыве и на Камчатке. В остальных регионах тариф установлен на уровне 4118 рублей.

Компания "АСКО-Страхование" (8-е место на рынке ОСАГО, 3,8% рынка) подняла на 20% базовую ставку в таких регионах, как Тульская область, Липецк, Калуга, Воронеж, Белгород. Минимальный тариф в 3706 рублей установлен в городе Шадринск Курганской области. В Москве и области установлен тариф 3900 рублей (на 5% ниже максимальной границы), в Екатеринбурге и Челябинской области — основном регионе присутствия компании — тариф остался на уровне 4118 рублей.

Кто еще не обновил тарифы

"РЕСО-Гарантия" (2-е место на рынке ОСАГО, 12,7% рынка) планирует изменить базовые ставки тарифов на следующей неделе, на 10 января они находятся на прежнем уровне, сообщил замгендиректора компании Игорь Иванов . Точечно тарифы будут корректироваться очень часто, отметил он.

"Ранее мы предварительно оценивали, что в результате расширения тарифного коридора на 20% в обе стороны повышение произойдет примерно для 30% всех наших клиентов, для 50% цена не изменится, по 20% тариф будет снижен", — сказал Иванов.

"Росгосстрах" (3-е место в ОСАГО, 10% рынка) планирует утвердить приказ о новых тарифах в январе, сообщили в компании, не уточнив, где они могут быть повышены, а где снижены.

"Средний тариф на ОСАГО будет зависеть от реакции рынка на введение нового механизма и изменение стоимости восстановительного ремонта на СТОА в соответствии с едиными справочниками", — добавил представитель компании.

В "Ингосстрахе" (4-е место на рынке ОСАГО, 8,6% рынка) базовые ставки пока остаются неизменными и укладываются в установленный тарифный коридор, сообщил ТАСС представитель компании. "Снижение тарифа планируется в четырех городах: Санкт-Петербурге, Красноярске, Тюмени и Перми", — отметил он.

Компания ВСК (5-е место в ОСАГО, 7,8% рынка) с 9 января снизила тарифы по ОСАГО на легковые автомобили физлиц на 10% в Тульской, Костромской, Вологодской областях, Удмуртии, Пермском крае, Коми, сообщил руководитель центра управления страховым портфелем ВСК Василий Бусаров. Диапазон и регионы повышения он не уточнил, сам приказ о новых тарифах будет опубликован до вечера пятницы, отметил представитель компании.

Корректировка тарифов компании "Согласие" (11-е место в ОСАГО, 2,4% рынка) затронет две трети регионов, сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами ООО СК "Согласие" Андрей Ковалев (новые тарифы компания не опубликовала). "Мы планируем в этом году ориентироваться на рыночную обстановку при их изменении", — отметил Ковалев. Возможно "небольшое повышение", добавил он, при этом, по его словам, "Согласие" точно не планирует повышать тарифы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Удмуртии, Ярославской, Новгородской, Костромской, Тульской, Саратовской областях, ХМАО.

Обобщенной статистики Центробанка и Российского союза страховщиков по тому, как применяются новые тарифы ОСАГО, пока нет.