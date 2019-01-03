Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На федеральной трассе «Дон» в Ростовской области из-за снегопада ограничено движение 

ТАСС 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Движение пассажирских транспортных средств временно прекращено на участке федеральной трассы М-4 "Дон" протяженностью около 300 км из-за снегопада, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
"В связи с возникновением неблагоприятных природно-климатических условий, обусловленных снегопадом, Госавтоинспекцией Ростовской области 3 января в 20:40 мск введено временное прекращение движения пассажирских транспортных средств на автодороге М-4 "Дон" с 1026-го по 777-й километр", — информирует ведомство.
Сотрудники ГИБДД патрулируют автодороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными и осторожными при движении по федеральным и региональным автодорогам, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
В настоящее время в большинстве районов Ростовской области идет снег и мокрый снег, температура воздуха составляет от минус 1 до плюс 1 градуса.
ТАСС: последние новости
Водителей предупредили об ухудшении ситуации на дорогах Москвы из-за погоды "АвтоВАЗ" увеличил продажу автомобилей на 15,5% в 2018 году Кабмин утвердил норматив продажи бензина на бирже в 10%, дизельного топлива - 5%
Комментарии
Автоновости , ГИБДД , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые популярные у россиян авто с «автоматом»
Найден забытый склад с новыми BMW
Что ждёт российских автомобилистов в 2019 году15
Сколько машины стоили в 2008-м
Шесть человек погибли в ДТП в Египте
Видео
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
00:17
Смертельное ДТП на Украине попало на видео
ДТП Бокс
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
01:25
Шесть погибших: смертельное ДТП в ХМАО
ДТП Статьи
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
02:27
Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске
Автоновости
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
00:38
Штраф за неоплату парковки увеличили вдвое
Автоновости Другое
00:46
Крымский мост помог россиянам сэкономить
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение