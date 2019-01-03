На федеральной трассе «Дон» в Ростовской области из-за снегопада ограничено движение

Движение пассажирских транспортных средств временно прекращено на участке федеральной трассы М-4 "Дон" протяженностью около 300 км из-за снегопада, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

"В связи с возникновением неблагоприятных природно-климатических условий, обусловленных снегопадом, Госавтоинспекцией Ростовской области 3 января в 20:40 мск введено временное прекращение движения пассажирских транспортных средств на автодороге М-4 "Дон" с 1026-го по 777-й километр", — информирует ведомство.

Сотрудники ГИБДД патрулируют автодороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными и осторожными при движении по федеральным и региональным автодорогам, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В настоящее время в большинстве районов Ростовской области идет снег и мокрый снег, температура воздуха составляет от минус 1 до плюс 1 градуса.