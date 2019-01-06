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Названы самые популярные дизельные автомобили в России 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: © Depositphotos / dmitrimaruta
Аналитическое агентство "Автостат" проанализировало российский автомобильный рынок и назвало марки самых популярных дизельных автомобилей в стране.
В результате, самой продаваемой маркой в 2018 году стала Toyota. За отчетный период было продано 23,5 тысячи таких автомобилей. Второе место заняли автомобили марки BMW с результатом 19,7 тысячи экземпляров. Замыкает тройку Volkswagen, дизельных автомобилей этой марки в 2018 году было куплено 10,7 тысячи штук.
В первую десятку также вошли Mitsubishi (9,9 тысячи автомобилей), Mercedes-Benz (9,8 тысячи автомобилей) и KIA (9,6 тысячи автомобилей), а также Renault (7,5 тысячи автомобилей), Land Rover (7,4 тысячи автомобилей), Hyundai (5,3 тысячи автомобилей) и Audi (4,4 тысячи автомобилей).
Кроме того, в агентстве сообщили, что в 2018 году в стране всего было продано 122,5 тысячи дизельных автомобилей, что составляет 8,1 процента от общего объема российского авторынка.
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Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , Hyundai , Audi , BMW , Kia , Toyota , Volkswagen , Renault , Rover , Mitsubishi , Land Rover , Mercedes-Benz
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