В России снова подорожал бензин

Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша проинформировал о росте цен на топливо на АЗС крупных отечественных нефтекомпаний. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Аркуши, с 1 января этого года розничные цены на топливо выросли на 60-79 копеек. Он заметил, что независимые АЗС при определении цены учитывают рыночную ситуацию и цены конкурентов — вертикально интегрированных компаний (ВИНК).

"Если цена на 4% выше ВИНК, то к независимым идут проверяющие и выясняют, почему они повысили цены", — сказал Аркуша.

Он добавил, что в случае объяснения повышения цен ростом оптовых цен, вопросы снимаются.