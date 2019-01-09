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В России снова подорожал бензин 

Газета.Ru + ещё 32 5 часов назад
Фото: ТАСС
Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша проинформировал о росте цен на топливо на АЗС крупных отечественных нефтекомпаний. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Аркуши, с 1 января этого года розничные цены на топливо выросли на 60-79 копеек. Он заметил, что независимые АЗС при определении цены учитывают рыночную ситуацию и цены конкурентов — вертикально интегрированных компаний (ВИНК).
"Если цена на 4% выше ВИНК, то к независимым идут проверяющие и выясняют, почему они повысили цены", — сказал Аркуша.
Он добавил, что в случае объяснения повышения цен ростом оптовых цен, вопросы снимаются.
Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.
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