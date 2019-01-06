Качество бензина будут контролировать от завода до бензобака

Пилотный проект такой системы будет реализован в первой половине 2019 года на территории Северо-Западного федерального округа, рассказал "РГ" министр промышленности и торговли Денис Мантуров . Решение об этом принято специальной межведомственной рабочей группой, созданной при Росстандарте в рамках госкомиссии по борьбе с контрафактом, которую возглавляет Мантуров. В рабочую группу вошли представители ведомств, нефтяных компаний и экспертного сообщества.

"В рамках рабочей группы прорабатываются вопросы архитектуры и внедрения системы прослеживаемости топлива от НПЗ до бензобака", — сообщил глава Минпромторга.

Прослеживаться будут количественные и качественные характеристики топлива. Одно обычно прямо вытекает из другого: если с завода ушло 100 тонн топлива, то по бензобакам не может быть разлито 120 тонн.

Сейчас, однако, фальсификат именно так и появляется: к качественному бензину с НПЗ подмешивается продукт с мини-НПЗ, либо к АИ-95 добавляют прямогонный бензин или же к дизтопливу — судовое или печное топливо, у которого массовая доля серы зашкаливает. Потом эти гремучие смеси под легальными документами поступают на заправки.

"Система прослеживаемости как раз и покажет, где произошло подмешивание — на нефтебазе, в ходе транспортировки или уже непосредственно в резервуарах АЗС. Это позволит понять, что мы заливаем в бензобак, а обнаружившаяся "неучтенка" топлива в одном из звеньев этой цепочки (за пределами метрологической погрешности) станет для контролеров ключевым индикатором риска, который укажет на необходимость внеплановой проверки", — пояснил "Российской газете" Денис Мантуров.

Участие в пилотном проекте для НПЗ, нефтебаз и АЗС будет добровольным — инициативу проявили сами участники рынка. Источниками данных станут информационные системы вертикально-интегрированных компаний и участников Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, агрегировать их будет Росстандарт. По итогам эксперимента ведомство должно разработать механизм всероссийской системы прослеживаемости.

Правительству предстоит определить требования к каналам и формату передачи данных, выбрать независимого оператора системы и подготовить проекты поправок, в том числе определиться с санкциями за отказ передавать данные и за заведомо ложные данные. В рабочей группе при Госкомиссии по борьбе с контрафактом намечают развертывание системы прослеживаемости на 2020 год.

Ранее принятые меры по зачистке рынка от фальсификата и контрафакта дали свой эффект, но не решили всех проблем. Власти готовят и еще нескольких инициатив, которые должны смягчить проблему некачественного топлива до введения системы прослеживаемости.

Во-первых, контролеры Росстандарта получат право проводить контрольные закупки без предварительного уведомления владельца АЗС или нефтебазы. Поправки об этом в законы о техническом регулировании и защите прав юрлиц уже вносились в правительство РФ , но вызвали замечания Минэкономразвития . В ближайшее время доработанные поправки будут внесены Минпромторгом повторно.

Во-вторых, контролеры получат право практически мгновенно приостанавливать продажу подозрительного топлива, не дожидаясь результатов его лабораторных испытаний. Соответствующие поправки в закон о техническом регулировании уже были одобрены Госкомиссией по борьбе с контрафактом и в декабре направлены Росстандартом в Минпромторг.

Наконец, в-третьих, заправкам запретят продавать "газойли" — дешевое топливо, популярное в небогатых регионах с большим парком старых грузовиков.