Непростой год для большегрузов

Мораторий на повышение цен на АЗС привел к тому, что в рознице бензин стал дешевле, чем в опте. Производители топлива нашли способ хотя бы частично компенсировать потери. Вот что говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша

Евгений Аркуша президент Российского топливного союза «Всегда корпоративные клиенты имели скидки относительно цен, которые были прописаны на стенде, на ценовых табло АЗС, по целому ряду причин: постоянные клиенты, предоплата и так далее. Это нормальная практика. Да, убыточность бизнеса привела к снижению скидок. Для транспортных компаний, которые имели скидки, иногда доходило даже до 15% от ценового табло. Конечно, это было серьезным ударом».

Корпоративные клиенты — это в том числе и грузоперевозчики. Для них расходы на топливо выросли почти на треть, если сравнивать декабрь этого года с декабрем 2017-го. В результате стоимость грузоперевозок может увеличиться на 10%. Это следует из расчетов «Совтрансавто», которые получила редакция Business FM

С нового года к этому добавятся отмена льгот на систему «Платон», создание автоматизированной системы весогабаритного контроля грузового транспорта, чем займется компания — оператор «Платона» «РТ-Инвест.» Плюс еще и повышение НДС.

Как все это повлияет на тарифы перевозчиков? Объясняет гендиректор холдинговой компании «Совтрансавто» Владимир Тян:

Владимир Тян гендиректор холдинговой компании «Совтрансавто» «По разным секторам будет по-разному. Те, кто работает по долгосрочным контрактам, наверное, будут договариваться каким-то образом с заказчиками, чтобы они учли сложившуюся ситуацию. Те, кто работает непосредственно на спотовом рынке, на краткосрочном, будут пытаться повышать цены. Правда, мне трудно сказать, не хотел бы пальцем в небо… Я сам надеюсь, что стоимость все-таки как минимум процентов на пятнадцать по году подрастет. В таком случае, наверное, это большую часть затрат наших должно компенсировать».

Сильно ли вырастут розничные цены после повышения расходов на логистику? Комментирует аналитик компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин:

Тимур Нигматуллин аналитик компании «Открытие брокер» «Если мы говорим о сетях продажи продуктов питания, то в структуре их себестоимости на цепь поставок приходится примерно 2%, в некоторых случаях 3% от себестоимости. Если мы предполагаем, что цены на бензин в 2019 году условно вырастут на 10%, то эти 2-3% расходов в структуре себестоимости на цепь поставок, условно говоря, также вырастут на эти 10%. В конечном счете себестоимость увеличится незначительно. По крайне мере, у сетевых ретейлеров».