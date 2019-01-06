Мораторий на повышение цен на АЗС привел к тому, что в рознице бензин стал дешевле, чем в опте. Производители топлива нашли способ хотя бы частично компенсировать потери. Вот что говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша:
Евгений Аркуша президент Российского топливного союза «Всегда корпоративные клиенты имели скидки относительно цен, которые были прописаны на стенде, на ценовых табло АЗС, по целому ряду причин: постоянные клиенты, предоплата и так далее. Это нормальная практика. Да, убыточность бизнеса привела к снижению скидок. Для транспортных компаний, которые имели скидки, иногда доходило даже до 15% от ценового табло. Конечно, это было серьезным ударом».
Корпоративные клиенты — это в том числе и грузоперевозчики. Для них расходы на топливо выросли почти на треть, если сравнивать декабрь этого года с декабрем 2017-го. В результате стоимость грузоперевозок может увеличиться на 10%. Это следует из расчетов «Совтрансавто», которые получила редакция Business FM.
С нового года к этому добавятся отмена льгот на систему «Платон», создание автоматизированной системы весогабаритного контроля грузового транспорта, чем займется компания — оператор «Платона» «РТ-Инвест.» Плюс еще и повышение НДС.
Как все это повлияет на тарифы перевозчиков? Объясняет гендиректор холдинговой компании «Совтрансавто» Владимир Тян:
Владимир Тян гендиректор холдинговой компании «Совтрансавто» «По разным секторам будет по-разному. Те, кто работает по долгосрочным контрактам, наверное, будут договариваться каким-то образом с заказчиками, чтобы они учли сложившуюся ситуацию. Те, кто работает непосредственно на спотовом рынке, на краткосрочном, будут пытаться повышать цены. Правда, мне трудно сказать, не хотел бы пальцем в небо… Я сам надеюсь, что стоимость все-таки как минимум процентов на пятнадцать по году подрастет. В таком случае, наверное, это большую часть затрат наших должно компенсировать».
Сильно ли вырастут розничные цены после повышения расходов на логистику? Комментирует аналитик компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин:
Тимур Нигматуллин аналитик компании «Открытие брокер» «Если мы говорим о сетях продажи продуктов питания, то в структуре их себестоимости на цепь поставок приходится примерно 2%, в некоторых случаях 3% от себестоимости. Если мы предполагаем, что цены на бензин в 2019 году условно вырастут на 10%, то эти 2-3% расходов в структуре себестоимости на цепь поставок, условно говоря, также вырастут на эти 10%. В конечном счете себестоимость увеличится незначительно. По крайне мере, у сетевых ретейлеров».
Сами ретейлеры, похоже, уже готовятся к неизбежному, как кажется сейчас, повышению тарифов перевозчиков. Так, «Магнит» протестировал доставку фур с продуктами по железной дороге. Подчеркну: перевезли не товары в контейнерах, а прямо груженые КамАЗы. В «Магните» заявили, что это позволяет экономить до 5% от стоимости доставки.