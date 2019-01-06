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В России появится новая профессия 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Профессия судьи беспилотных автомобилей, или комиссара по регулированию аварийных ситуаций с беспилотниками появится в России в ближайшие 10 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ "Автонет".
"В ближайшие десять лет в России появится новая профессия — судья автоматизированных транспортных средств, или комиссар по регулированию аварийных ситуаций с беспилотными автомобилями. Новые специалисты будут оценивать действия последних, а также принимать решения в случае спорных ситуаций при ДТП", — рассказал собеседник агентства.
Эксперты "Автонет" ожидают появления новой специализации в юриспруденции и нового права в сфере регуляции беспилотных транспортных средств. "Список дисциплин для будущих профессионалов будет сочетать естественные, технические и общественные науки. Самые ценные компетенции для будущих судей — наличие критического мышления, высокая скорость принятия решений, а также цифровая грамотность", — считают они.
Разработка концепции и классификатора "профессий будущего" с учетом необходимых компетенций входит в "дорожную карту" НТИ "Автонет", утвержденную решением президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.
Уже к 2020 году будет сформирован список вузов, которые будут разрабатывать и непосредственно внедрять в систему образования инновационные программы подготовки специалистов для рынка "Автонет", добавили в пресс-службе.
В октябре представители НТИ "Автонет" сообщили РИА Новости, что по прогнозам экспертов, в течение следующих 10 лет в РФ появятся профессии инженеров по созданию цифровых двойников, специалистов по цифровым аномалиям, а также виртуальные полицейские. Эти профессионалы будут необходимы для успешного функционирования продуктов и услуг рынка "Автонет".
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Автоновости , РИА Новости
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