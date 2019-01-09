Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО 

RT на русском + ещё 17 1 час назад
Фото: © Донат Сорокин/ТАСС
В России в среду, 9 января, вступает в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц с настоящего времени будет составлять 2746 — 4942 рубля вместо 3432 — 4118 рублей (20% вверх и вниз).
Верхняя граница тарифного коридора снизится на 10,9% для владельцев мотоциклов и мотороллеров; для владельцев легковых автомобилей юридических лиц — на 5,7%.
Нововведения также будут действовать в отношении водителей такси, затронут систему коэффициентов «возраст-стаж» и «бонус-малус».
Ранее начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков в интервью «Российской газете» рассказал о возможных изменениях в полисе ОСАГО.
RT на русском: последние новости
В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО Три человека погибли в ДТП в Самарской области Что ждёт российских автомобилистов в 2019 году
Автоновости , Центральный банк России , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые популярные автомобили на «механике»4
Самые ожидаемые автомобили 2019 года11
Номера без триколора в России. Законно ли?1
Лихача из России на год лишили «шенгена»1
Чем опасна долгая езда на грязной машине5
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
00:17
Смертельное ДТП на Украине попало на видео
ДТП Бокс
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
01:25
Шесть погибших: смертельное ДТП в ХМАО
ДТП Статьи
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
02:27
Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске
Автоновости
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
00:38
Штраф за неоплату парковки увеличили вдвое
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение