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Действие скидки на оплату штрафов ПДД продлено ещё на 20 дней 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: GIBDD.NET.RU
Нарушители ПДД смогут оплачивать штрафы с 50-процентной скидкой и по истечении 20-дневного льготного периода в том случае, если смогут доказать, что вовремя не получили уведомление. Соответствующий закон вступает в силу 7 января.
Согласно действующему законодательству, водители имеют право заплатить лишь половину выписанного штрафа в том случае, если они успевают сделать это в течении 20 дней с момента его назначения.
«Но поскольку есть случаи, когда заказное письмо с извещением о штрафе приходит после 20 дней, люди лишаются такой возможности», — сказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
По статистике Госавтоинспекции, в 2017 году было вынесено 108,7 миллиона постановлений о назначении штрафов за нарушения ПДД, оплачено 84,8 миллиона из них. При этом 65,8 миллиона выплаченных штрафов выплачены с 50-процентной скидкой. Самыми частыми нарушениями, по данным МВД, в 2017 и 2018 годах стало превышение скорости, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика. Кроме того, водители часто неправильно совершали обгон.
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Автоновости , Александр Жуков , Госдума , ГИБДД
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