Действие скидки на оплату штрафов ПДД продлено ещё на 20 дней

Нарушители ПДД смогут оплачивать штрафы с 50-процентной скидкой и по истечении 20-дневного льготного периода в том случае, если смогут доказать, что вовремя не получили уведомление. Соответствующий закон вступает в силу 7 января.

Согласно действующему законодательству, водители имеют право заплатить лишь половину выписанного штрафа в том случае, если они успевают сделать это в течении 20 дней с момента его назначения.

«Но поскольку есть случаи, когда заказное письмо с извещением о штрафе приходит после 20 дней, люди лишаются такой возможности», — сказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.