В России вступил в силу закон о продлении срока уплаты штрафов со скидкой

Закон о продлении 20-дневного периода оплаты автомобильного штрафа со скидкой, если извещение пришло с опозданием, вступил в силу 7 января — по истечении десяти дней после дня официального опубликования.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении 20-дневного периода оплаты автомобильного штрафа "со скидкой", если извещение пришло с опозданием. Документ был опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, если копия постановления о назначении штрафа, направленная привлеченному к ответственности лицу по почте заказным письмом, поступила в его адрес после истечения 20-дневного льготного периода, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшим такое постановление. При этом привлеченный к административной ответственности сам должен подать соответствующее ходатайство.

В настоящее время водитель в 20-дневный срок после наложения штрафа имеет право оплатить только половину суммы.

По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, данный закон, по сути, не вводит для водителей ничего нового: уже в конце 2017 года КС РФ признал неконституционным соответствующую статью КоАП в той части, что водитель не может восстановить для себя льготный период оплаты штрафа, если копия постановления пришла по почте с опозданием.

"Решение Конституционного суда имеет прямое действие, поэтому данная процедура, когда суд или должностное лицо могут продлять для водителя срок льготной оплаты штрафа, действует уже больше года", — пояснил собеседник агентства.