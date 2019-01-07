Закон о продлении 20-дневного периода оплаты автомобильного штрафа со скидкой, если извещение пришло с опозданием, вступил в силу 7 января — по истечении десяти дней после дня официального опубликования.
В конце 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении 20-дневного периода оплаты автомобильного штрафа "со скидкой", если извещение пришло с опозданием. Документ был опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, если копия постановления о назначении штрафа, направленная привлеченному к ответственности лицу по почте заказным письмом, поступила в его адрес после истечения 20-дневного льготного периода, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшим такое постановление. При этом привлеченный к административной ответственности сам должен подать соответствующее ходатайство.
В настоящее время водитель в 20-дневный срок после наложения штрафа имеет право оплатить только половину суммы.
По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, данный закон, по сути, не вводит для водителей ничего нового: уже в конце 2017 года КС РФ признал неконституционным соответствующую статью КоАП в той части, что водитель не может восстановить для себя льготный период оплаты штрафа, если копия постановления пришла по почте с опозданием.
"Решение Конституционного суда имеет прямое действие, поэтому данная процедура, когда суд или должностное лицо могут продлять для водителя срок льготной оплаты штрафа, действует уже больше года", — пояснил собеседник агентства.
По данным ГИБДД РФ, по итогам 11 месяцев 2018 года сотрудниками ГАИ вынесено 122,2 миллиона постановлений о наложении административных штрафов, из которых 119,7 миллиона могли быть уплачены "со скидкой". В размере половины суммы наложенного штрафа были уплачены 78,7 миллиона штрафов (65,7% от общего числа). Как заявили в ГИБДД, система уплаты штрафов "со скидкой" является одной из действенных мер, способствующей реализации принципа неотвратимости наказания.