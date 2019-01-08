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Что может случиться с машиной, если долго ее не мыть 

Car.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: car.ru
Среди автомобилистов встречаются и такие, которые довольно редко моют свою машину.
Как часто нужно это делать, и какие угрозы редкая мойка несет машине?
О немытую машину водитель постоянно будет пачкаться и сам. Также стоит отметить ухудшенный обзор и непрезентабельный вид машины.
Вреднее всего для машины оставлять ее немытой в зимнее время года. то связано с тем, что в это время коммунальные службы осуществляют посыпку дорог особым химическим веществом, чтобы предотвратить их замерзание.
Особенностью этого вещества является отрицательное влияние на внешние части автомобиля. При наличии на каких-то частях глубоких сколов, они также могут оказывать в этом месте негативное влияние, вызывая появление коррозии.
Многие автолюбители верят в миф, что грязь на немытой машине является непреодолимым препятствием для влияния реагента. А на чистой машине он накапливается и наносит вред краске. На самом деле, реагент, которым посыпает дороги, разъедает все. Поэтому после мойки машины автовладельца может ждать большой сюрприз.
Наиболее оптимальным выходом после мойки будет обработка кузова воском.
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