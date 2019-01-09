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В России подорожали автомобили 

Авторамблер + ещё 12 3 часа назад
Фото: Авторамблер
В результате повышения НДС с 18% до 20% дилеры автоматически обновили цены на автомобили, заложив в них повышение ставки на два процентных пункта. Подорожание затронуло и те машины, по которым была внесена полная предоплата.
О повышение стоимости автомобилей из-за увеличения ставки НДС рассказали представители сразу нескольких крупнейших дилерских центров России. В том числе, подорожание "Коммерсанту" подтвердили в "Фаворит Моторс" (Volkswagen, Kia, Renault, Ford, Cadillac, Skoda, Volvo и другие бренды) и в "Автоспеццентре" (дилер Audi, BMW, Hyundai, Volkswagen и др.). Представитель последнего также подчеркнул, что продавцы могут дотировать повышение цен для покупателя, смягчив переход к новой стоимости — это продлится примерно до 20 января.
Дилеры не ожидают снижения спроса на новые автомобили из-за повышения цен. Это объясняется тем, что покупатели "привыкли, что машины дорожают каждый год". Кроме того, для клиентов, которые выбирают машины средней стоимостью 1,5 млн рублей, подорожание на 30 тыс. рублей окажется несущественным.
В среднем из-за повышения НДС до 20% цена новых авто должна была увеличиться на 1,5%, однако, по информации издания, концерны могут воспользоваться возможностью увеличить маржинальность и заложить в прайс-листы чуть больший рост в 2–3,5%. Таким образом, рост стоимости может достигать 5,5%.
Как сообщал "Авторамблер", ранее о повышении цен на 25–50 тыс. рублей с 1 января 2019 года объявила компания Mitsubishi. Кроме того, автомобили Lada с нового года подорожали на 15–25 тыс. рублей. Модели Cadillac и Chevrolet выросли в цене на 4–5%, Volkswagen — примерно 2%, Audi — 2,5%, Ferrari и Mercedes — в среднем на 2%.
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Автоновости , Hyundai , Volvo , Audi , Chevrolet , BMW , Kia , Cadillac , Ferrari , Lada , Volkswagen , Renault , Skoda , Mitsubishi , Ford
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