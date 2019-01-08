В «Яндексе» сообщили о начале испытаний беспилотного автомобиля компании в Лас-Вегасе

Компания "Яндекс" начала демонстрационные поездки своего беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом сообщила ТАСС по телефону официальный представитель "Яндекса" Мелисса Макдональд.

Как она пояснила, начиная с пятницы желающим предоставлена возможность совершить демонстрационные поездки по городу.

"В Лас-Вегасе в настоящее время один автомобиль", — уточнила она.

Испытания продолжатся во время работы Международной выставки потребительской электроники (CES). Ее официальное открытие запланировано в Лас-Вегасе на вторник, 8 января, закрытие — на пятницу, 11 января.

Макдональд отметила, что все поездки на беспилотном автомобиле бесплатные. Она не уточнила, сколько человек пожелали воспользоваться этой возможностью.

"На данный момент мы не распространяем эту информацию", — констатировала представитель "Яндекса".

В распространенном компанией заявлении отмечается, что на переднем пассажирском сидении автомобиля в целях обеспечения безопасности находится технический сотрудник. Машина, о которой идет речь, была приобретена в США и затем оснащена необходимыми для беспилотной езды датчиками и системами. В память с помощью картографических технологий "Яндекса" была заложена карта района города вокруг одного из отелей. Рядом с ним начинаются демонстрационные поездки.

В "Яндексе" уточнили, что программное обеспечение (ПО) автомобиля было настроено для оптимального соответствия условиям на дорогах Лас-Вегаса, где скорость движения может достигать 72 км/ч. На подготовку автомобиля и ПО ушел "лишь один месяц". Как отметила Макдональд, в "Яндексе" пока не разъясняют, что станет с машиной после завершения выставки.

"В настоящее время наш приоритет — CES, и мы не распространяем информацию о том, что будет с автомобилем после", — сказала она.

В заявлении подчеркивается, что "Лас-Вегас стал первым местом проведения испытания беспилотных автомобилей "Яндекса" вне России". Как следует из документа, компания начала работать над технологиями для беспилотного автомобиля в начале 2017 года, применяя наработки "Яндекса" в области машинного обучения, навигации и составления карт. В мае 2017 года был представлен первый прототип.