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Лихача из России на год лишили «шенгена» за гонки в Эстонии 

Авторадио 1 час назад
Фото: ТАСС
Полиция Эстонии на три дня арестовала россиянина, который в два раза превысил допустимую скорость на дороге, после чего депортировала его на родину с лишением права посещать страны Шенгена в течение года, сообщает «Интерфакс».
4 января полицейские города Нарва задержали автомобиль Infiniti с российскими номерами, который двигался по улице со скоростью 104 км ч. За рулём оказался 31-летний житель Подмосковья.
В ходе проверки выяснилось, что мужчина был трезв, а на суде он мотивировал своё поведение тем, что торопился попасть на пограничный пункт.
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Автоновости , Интерфакс
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