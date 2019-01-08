Лихача из России на год лишили «шенгена» за гонки в Эстонии

Полиция Эстонии на три дня арестовала россиянина, который в два раза превысил допустимую скорость на дороге, после чего депортировала его на родину с лишением права посещать страны Шенгена в течение года, сообщает «Интерфакс»

4 января полицейские города Нарва задержали автомобиль Infiniti с российскими номерами, который двигался по улице со скоростью 104 км ч. За рулём оказался 31-летний житель Подмосковья.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина был трезв, а на суде он мотивировал своё поведение тем, что торопился попасть на пограничный пункт.