Номера без триколора в России, законно ли?

На дорогах России все чаще и чаще можно встретить номера автомобилей, без нанесенного Государственного триколора, от куда появляются такие номера и законны ли они?

Ходит много слухов, о том что подобные номера выдаются различным структурам и машины с такими номерами редко останавливают да и камеры не фиксируют номера. По факту это всего лишь раздутые мифы, которые исходят от компаний по производству таких номеров.

Формат гос номера регламентируется ГОСТом, в нем описаны какие должны быть символы и так далее, но вот как раз наличие триколора на номере — не регламентируется. Собственно после передачи полномочий по изготовлению утерянных или испорченных номеров частным компаниям, стали появляться как раз номера без флага.

Бизнесмены предлагают изготовление таких номеров, как допопцию. Помните, если вы хотите выделить свой автомобиль, то это прекрасно подойдет, но никаких привилегий это не дает.