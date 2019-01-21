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«АвтоВАЗ» объявил о распродаже прошлогодних машин 

Рамблер + ещё 47 2 часа назад
Фото: РИА Новости
До конца января дилерские центры LADA продают автомобили, сошедшие с конвейера в 2018 году со скидкой, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу компании «АвтоВАЗ». Отмечается, что предложение действует только вместе с программой кредитования LADA Finance.
По информации автора статьи, выгода для клиентов составит от 30 до 185 тысяч рублей в зависимости от выбранной модели. Эксперты уверяют, что таким образом «АвтоВАЗ» продолжает стимулировать продажи по собственной кредитной программе, которой в 2018 году воспользовались 32% покупателей.
По итогам прошедшего года «АвтоВАЗ» продал более 360 тысяч автомобилей, что на 16% больше показателей 2017 года. На первом месте по популярности у покупателей стоит LADA Vesta с показателями почти в 110 000 проданных машин, следом идёт LADA Granta, ей заинтересовались более 106 тысяч клиентов. Третье место по результатам продаж 2018 года у LADA Largus — более 53000 автомобилей.
Концерн также отметил рост отправки отечественных автомобилей на экспорт — почти на 57% по уровню 2017 года. LADA оказалась востребована в странах СНГ — в Казахстане и Белоруссии.
Комментарии1
Автоновости , Lada Largus , Lada Granta , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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