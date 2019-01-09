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ТОП-10 марок по продажам автомобилей с механической коробкой передач в РФ 

Car.ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: Car.ru
По информации от "АВТОСТАТ", за 2018 год у 663 000 российских покупателей появились новые автомобили, оснащенные МКПП, что занимает 44% авторынка в России.
Лидером продаж является LADA, которая также оснащена механической коробкой. За этот промежуток времени всего было продано почти 300 тысяч экземпляров.
Второе место занимает Renault, но разница в количестве реализуемых моделей очень велика, было приобретено всего 95 000 штук.
И ТОП-3 заканчивает KIA, продажи которой составили 42 тысячи штук.
Конечно, есть и еще несколько брендов, чьи машины были реализованы на российском рынке. Например, Hyundai (40 000 моделей) и Volkswagen (почти 33 000).
Также в десятку самых продаваемых брендов с "механикой" входят — Skoda (28 000), Nissan (26000), Chevrolet (25 000), УАЗ (18 000) и Datsun (15 000).
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