По информации от "АВТОСТАТ", за 2018 год у 663 000 российских покупателей появились новые автомобили, оснащенные МКПП, что занимает 44% авторынка в России.
Лидером продаж является LADA, которая также оснащена механической коробкой. За этот промежуток времени всего было продано почти 300 тысяч экземпляров.
Второе место занимает Renault, но разница в количестве реализуемых моделей очень велика, было приобретено всего 95 000 штук.
И ТОП-3 заканчивает KIA, продажи которой составили 42 тысячи штук.
Конечно, есть и еще несколько брендов, чьи машины были реализованы на российском рынке. Например, Hyundai (40 000 моделей) и Volkswagen (почти 33 000).