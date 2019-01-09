ТОП-10 марок по продажам автомобилей с механической коробкой передач в РФ

По информации от "АВТОСТАТ", за 2018 год у 663 000 российских покупателей появились новые автомобили, оснащенные МКПП, что занимает 44% авторынка в России.

Лидером продаж является LADA , которая также оснащена механической коробкой. За этот промежуток времени всего было продано почти 300 тысяч экземпляров.

Второе место занимает Renault , но разница в количестве реализуемых моделей очень велика, было приобретено всего 95 000 штук.

И ТОП-3 заканчивает KIA , продажи которой составили 42 тысячи штук.