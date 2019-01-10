Hyundai обновила «кроссовер» Hyundai i20 Active

Именитый корейский автомобильный концерн Hyundai анонсировал выход на рынок освеженной кроссовой версии хэтчбека Hyundai i20 Active.

Как известно, обсуждаемая модель является модифицированной под внедорожник версией хэтчбека Hyundai i20.

Силовая линейка новинки представлена 1,2-литровым "атмосферником" на 83 л.с. и 1,4-литровым дизельным агрегатом на 90 л.с. роли трансмиссии используется пяти, шестиступенчатая МКПП или автоматическая коробка. Привод у данной модели — передний.

Согласно полученным данным продажи обновленного Hyundai i20 Active начнутся уже в конце текущего месяца. И хотя до начала продаж осталось совсем немного времени, стоимость обновленной версии кросс-хэтчбека пока что держится в тайне.

Как известно, до обновления обсуждаемая модель предлагалась на индийском авторынке от 699990 рупий (в рублях — около 695000).

Видимо автопроизводитель собирается сохранять интригу до непосредственного начала продаж.