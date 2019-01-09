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Новый Opel Vivaro — 9-местный фургон с доступным электроприводом 

Car.ru + ещё 4 7 часов назад
Фото: Car.ru
Компании Opel и Vauxhall накануне представили абсолютно новый автомобильVivaro.
Транспортное средство выглядит более стильно, чем его предшественник. У нового минивэна более тонкая решётка, по бокам располагаются тонкие фары. Далее мы можем увидеть яркие колёсные арки, ровный кузов и пластиковую облицовку. Также модель получила достаточно массивную заднюю дверь, которая располагаются между 3D фонарями.
Vivaro выйдет в свет в двух размерах, несмотря на эти различия, обе модели имеют колесную базу, которая охватывает 3,29 метров.
Салон достаточно стильный, специалисты решили добавить в него металлическую отделку и 7-дюймовый экран с информационно-развлекательной системой. Также можно отметить хромированные акценты, которые не оставят равнодушными никого.
В автомобиле смогут поместиться 9 человек. Сидения достаточно легко снимаются, а это значит, что в минивэн можно поместить дополнительный груз. Клиенты, которые хотят обзавестись автомобилем с высококлассным внешним видом, должны присмотреться к большим версиям фургона. В них установлены отапливаемые кожаные сидения, которые можно двигать друг к другу. Модель обзавелась подвижным столом и розеткой на 230V.
Стоимость, за которую бренд предлагает новый автомобиль, пока неизвестна, но транспортное средство представят публике уже в следующем месяце.
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Автоновости , Vauxhall , Opel
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