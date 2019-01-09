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Kamaz подвел итоги 2018 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
В ушедшем 2018 году на заводе Kamaz произведены большие модернизации, о их результатах рассказали на ежегодной конференции по результатам прошедшего года.
Руководство компании, которое присутствовало практически в полном составе на конференции, выделило важность и успешность проектов по улучшению производство, развивающейся системе бережливого производства и постоянного улучшения. Большую роль в процессе постоянного улучшения, занимают рабочие которые находятся с бок о бок с оборудованием и видят процесс иначе. Стоит отметить, что были выделены несколько лучших рационализаторских идей за 2018 год и победители получили материальные призы по 400 тысяч и 100 тысяч рублей.
Так же, в руководстве отметили что год был не простым для всех, велось много работы по переатистации сотрудников, внедрение новых систем контроля и большое количество новых проектов. В частности новая кабина, переход на Евро 5 и так далее.
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Автоновости , Камаз
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