Моторы от A-Class и больше пространства. Mercedes представил новый CLA

По информации Mercedes-Benz , новый CLA Coupe стал самым спортивным в истории модели, а также получил больше пространства в салоне за счет возросших габаритов.

Так, новое компактное 4-дверное купе имеет длину 4688 мм и ширину 1830 мм, что делает его на 48 мм длиннее и на 53 мм шире, чем его предшественник. Колесная база также выросла, и теперь она больше на 30 мм. Все вместе это дает CLA Coupe более просторный интерьер.

Второе поколение CLA дебютировало в Лас-Вегасе в виде CLA 250 — оснащенное турбированным 2-литровым 4-цилиндровым бензиновым мотором на 222 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента. Работает силовая установка в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Mercedes не раскрыл деталей об остальных вариантах моторов для модели, уточнив лишь, что большинство их будет взято от A-Class, наряду с выбором между механической или автоматической коробками, а также в качестве опции будет доступна система полного привода.

Динамка управления теперь играет еще большую роль в новом CLA — передняя и задняя колея стали шире на 63 мм и 53 мм соответственно, что вместе с пониженным центром тяжести, по утверждению Mercedes, делает CLA самым привлекательным участником линейки компактных автомобилей на сегодняшний день.

Модель, представленная в Лас-Вегасе, оснащена мультирычажной задней подвеской, настроенной на снижение шума и вибрации, более толстой стабилизирующей балкой для уменьшения крена кузова, а также адаптивными амортизаторами в качестве опции.

Кроме того, Mercedes провел большую работу в аэродинамической трубе, чтобы максимально улучшить аэродинамический коэффициент лобового сопротивления нового CLA, который теперь составляет 0,23. Хотя у предшественника он был 0,22, это отличный показатель, так как новая модель имеет значительно возросшую лобовую площадь.

В салоне новый CLA разделяет ту же архитектуру, что и A-Class, включая новейшую информационно-развлекательную систему, состоящую из двух дисплеев, а также обладающую усовершенствующей функцией голосового управления.

Что касается активной безопасности, в новом Mercedes CLA используется целый ряд новейших систем, включая полуавтономную систему вождения, систему экстренного торможения, систему контроля движения в полосе, систему помощи при торможении и многое другое.

Старт продаж нового Mercedes-Benz CLA в Европе запланировал на май этого года. Вероятно, ближе к концу 2019 года новинка должна появиться и в России.