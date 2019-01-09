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Обновленный Lada Largus: первые подробности 

Автовести 3 часа назад
Фото: ©АвтоРевю
АвтоВАЗ активно готовится к выводу на рынок рестайлинговой версии семейства Lada Largus: уже началась сборка пилотных экземпляров. Однако объемы нововведений могут оказаться не такими серьезными, как ожидалось ранее.
"Ларгусу" уже обещана новая внешность в фирменном X-стиле. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на собственные источники, семейство снабдят новыми бамперами и оптикой. Кроме того, возможно, у Lada Largus изменятся очертания передних крыльев и появится новый капот. О грядущих изменениях в интерьере пока ничего не сообщается.
Изменений в ходовой части и силовых агрегатах, между тем, не предвидится, хотя ранее сообщалось, что Lada Largus могут начать оснащать 1,8-литровым 122-сильным шестнадцатиклапанником — сейчас он устанавливается, к примеру, на Lada Xray. По информации издания, техническая возможность установки этого мотора на "Ларгус" у тольяттинцев имеется, но на АвтоВАЗе опасаются несоответствия требуемых объемов выпуска и производственных мощностей.
Кроме того, ходили слухи, что Lada Largus может получить новую коробку передач — фирменный пятиступенчатый "робот" АМТ, тогда как на данный момент семейство оснащается только механическими коробками. Тем не менее, весьма вероятно, что появление новой КПП и возможность оснащения "Ларгуса" самым крупным на сегодня тольяттинским мотором будут реализованы только при смене поколений модели.
В ближайшем будущем обновленный "Ларгус" последовательно пройдет этапы испытаний, опытной и предсерийной сборки, а также получения Одобрения типа транспортного средства. Ожидается, что серийный Lada Largus FL будет представлен осенью нынешнего года.
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Автоновости , Lada Largus , Lada , Lada XRAY , Автоваз , "Российская газета"
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