Обновленный Lada Largus: первые подробности

АвтоВАЗ активно готовится к выводу на рынок рестайлинговой версии семейства Lada Largus : уже началась сборка пилотных экземпляров. Однако объемы нововведений могут оказаться не такими серьезными, как ожидалось ранее.

"Ларгусу" уже обещана новая внешность в фирменном X-стиле. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на собственные источники, семейство снабдят новыми бамперами и оптикой. Кроме того, возможно, у Lada Largus изменятся очертания передних крыльев и появится новый капот. О грядущих изменениях в интерьере пока ничего не сообщается.

Изменений в ходовой части и силовых агрегатах, между тем, не предвидится, хотя ранее сообщалось, что Lada Largus могут начать оснащать 1,8-литровым 122-сильным шестнадцатиклапанником — сейчас он устанавливается, к примеру, на Lada Xray . По информации издания, техническая возможность установки этого мотора на "Ларгус" у тольяттинцев имеется, но на АвтоВАЗе опасаются несоответствия требуемых объемов выпуска и производственных мощностей.

Кроме того, ходили слухи, что Lada Largus может получить новую коробку передач — фирменный пятиступенчатый "робот" АМТ, тогда как на данный момент семейство оснащается только механическими коробками. Тем не менее, весьма вероятно, что появление новой КПП и возможность оснащения "Ларгуса" самым крупным на сегодня тольяттинским мотором будут реализованы только при смене поколений модели.

В ближайшем будущем обновленный "Ларгус" последовательно пройдет этапы испытаний, опытной и предсерийной сборки, а также получения Одобрения типа транспортного средства. Ожидается, что серийный Lada Largus FL будет представлен осенью нынешнего года.