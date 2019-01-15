Для кого в ЮФО вырастет стоимость ОСАГО

Как пояснили в Центробанке , теперь при наиболее рискованном сочетании возраста и стажа коэффициент будет равен 1,87. При наименее рискованном (автолюбители старше 59 лет со стажем более трех лет) коэффициент будет фактически в два раза ниже — 0,93. Это позволит сделать цену полиса индивидуальной. При этом расширится тарифный коридор, в пределах которого страховщик назначает стоимость полиса, причем сразу на 20 процентов в обе стороны. То есть диапазон составит от 2746 до 4942 рублей (до этого был 3432 — 4118 рублей).

У страховщиков появится свобода применять базовый тариф как выше, так и ниже текущего в зависимости от ситуации в конкретном регионе. Есть субъекты РФ, в которых убытки и частота страховых случаев ниже средних по России (так называемые зеленые регионы). Там стоимость страховки снизится. Есть регионы, где эти показания находятся на грани. И как там изменятся тарифы, будет зависеть от политики страховщика. А есть регионы красные, где выплаты и частота страховых случаев превышает среднестатистические данные по России. И здесь стоимость полисов вырастет.

Эксперты говорят, что юг России был и остается наиболее проблемным макрорегионом, здесь отмечено самое большое число случаев мошенничества с ОСАГО.

Как уже сообщала «РГ», автостраховщики уже несколько лет жалуются на то, что со страховых компаний на юге «выбивают» суммы в несколько раз больше реального ущерба. Во всех бедах страховщики обвиняют самих участников движения, а также автоюристов: дескать, из-за последней выплаты по ОСАГО в Ростовской, Волгоградской области и Краснодарском крае стали неадекватно высокими. Поэтому в этих трех регионах была введена система «единого агента по продаже полисов». Согласно этой схеме все автовладельцы в проблемных регионах распределены по последним пяти цифрам номера ПТС. При обращении в любую компанию вам обязаны выдать полис той компании, на которую вы попали в результате «лотереи». Можно потребовать полис именно той компании, куда вы обратились, но в таком случае вас якобы будут обслуживать в порядке живой очереди. Не исключено, что в офисе компании может «зависнуть интернет» или «закончатся бланки».

— Я последние два года вообще ездил без полиса, потому что мне предлагали в обязательном порядке застраховать жизнь и здоровье. Я плюнул на это и ездил без ОСАГО, — признается автолюбитель из Ростова-на-Дону Евгений К. — Несколько раз за это время меня останавливали сотрудники ГИБДД , но ни разу за отсутствие полиса не оштрафовали. Как мне рассказали знакомые, таких, как я, на Дону чуть ли не 30 процентов, и было дано негласное указание не наказывать за отсутствие полиса. Потому что это был действительно беспредел! Но сейчас, говорят, систему привели в порядок и поэтому ОСАГО необходимо. Штрафы за отсутствие полиса нереально большие.

Средняя цена ОСАГО в результате введения новых тарифов почти не изменится. А впоследствии из-за конкуренции стоимость ОСАГО будет снижаться, обещают финансисты: это показывает опыт либерализации автострахования в европейских странах. В 2019 году планируют «отвязать» стоимость ОСАГО от мощности машины, а в 2020-м — и от региона прописки собственника.