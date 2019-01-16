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Полисы ОСАГО подорожали почти на 5% 

Рамблер + ещё 48 53 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Расширение тарифного коридора ОСАГО привело к подорожанию полисов лидера рынка, «АльфаСтрахования», на 4,6%. Об этом со ссылкой на пресс-релиз самой компании сообщает Агентство страховых новостей.
Тарифный коридор полиса обязательного страхования автогражданской ответственности для легковых автомобилей физических лиц по решению Центробанка расширился с 9 января с 3432-4118 рублей до 2746-4942 рублей.
В ЦБ прогнозировали, что средняя цена полиса может стать больше примерно на 1,5%.
Тем временем в «АльфаСтраховании», отчитавшемся о первых продажах полисов по новым тарифам, средняя цена полиса ОСАГО выросла на 4,6% — с 5916 рублей до 6189 рублей.
В 29 регионах России полис от «АльфаСтрахования» стал дешевле на 0,1-16,5%, в 14 регионах полис подорожал на 3-5%, в пяти — более чем на 10%, в остальных цена полиса ОСАГО не изменилась.
«Мы сделали так, что для большей части клиентов итоговая стоимость полиса не вырастет», — отметил глава управления методологии обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров.
Комментарии
Автоновости , Денис Макаров , Альфастрахование , Центральный банк России , Агентство страховых новостей
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