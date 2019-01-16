Полисы ОСАГО подорожали почти на 5%

Расширение тарифного коридора ОСАГО привело к подорожанию полисов лидера рынка, «АльфаСтрахования» , на 4,6%. Об этом со ссылкой на пресс-релиз самой компании сообщает Агентство страховых новостей

Тарифный коридор полиса обязательного страхования автогражданской ответственности для легковых автомобилей физических лиц по решению Центробанка расширился с 9 января с 3432-4118 рублей до 2746-4942 рублей.

В ЦБ прогнозировали, что средняя цена полиса может стать больше примерно на 1,5%.

Тем временем в «АльфаСтраховании», отчитавшемся о первых продажах полисов по новым тарифам, средняя цена полиса ОСАГО выросла на 4,6% — с 5916 рублей до 6189 рублей.

В 29 регионах России полис от «АльфаСтрахования» стал дешевле на 0,1-16,5%, в 14 регионах полис подорожал на 3-5%, в пяти — более чем на 10%, в остальных цена полиса ОСАГО не изменилась.