Штрафы за езду без ОСАГО захотели поднять в шесть раз

В конце февраля в Госдуму внесут законопроект, повышающий штрафы за вождение без ОСАГО почти в шесть раз — с 800 до пяти тысяч рублей. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на депутата Сергея Вострецова.

По словам парламентария, проект закона готов, но его авторы хотят дождаться статистики ГИБДД по авариям за 2018 год. По предварительной информации, число аварий, в которые попали водители без ОСАГО, увеличилось в полтора раза.

По словам депутата, в России без ОСАГО ездят 1,5 миллиона человек.

Вострецов отметил, что аналогичный документ депутаты вносили в Госдуму в 2019 году, но рассмотрен он не был. Парламентарий добавил, что разговоры о дороговизне полисов «не имеют под собой оснований», так как человек, у которого есть деньги на машину и бензин, может оплачивать и страховку.

В прошлом году сообщалось о планах московских властей запустить экспериментальный проект по поверке полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер. Сначала нарушителям будут присылать предупреждения, но в перспективе водителей, которых камера поймала без ОСАГО, планируют штрафовать на 800 рублей столько раз, сколько машина без полиса проедет под камерами.

Также в России запускают реформу ОСАГО, которая будет проходить в несколько этапов. Сначала Центробанк расширяет коридор базовых ставок для полиса ОСАГО вверх и вниз, затем будет отменен ряд коэффициентов (мощности — с 1 сентября 2019-го, региональный — с 1 сентября 2020-го).