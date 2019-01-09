Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В российской тундре бензин стали продавать по 300 рублей за литр 

Lenta.ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Жителям отдаленной тундровой фактории на Ямале приходится платить сотни рублей за каждый литр бензина. Об этом сообщается в паблике «Голос Тундры» во «ВКонтакте».
Расчет идет в натуральной форме: 60 килограммов оленьих рогов за 200-литровую бочку топлива.
В денежном эквиваленте это около 300 рублей за литр, передает Ura.ru.
Альтернативы у людей нет, так как ближайшая автозаправочная станция находится в сотнях километров оттуда.
«Возможно, это какие-то скупщики рогов торгуют в районе фактории. Там часто люди приезжают разные, продают бензин, продукты. Мне главное, чтобы они туда водку не возили», — рассказала агентству владелица фактории Людмила Алешина и добавила, что в ее магазине топливо не продается, а имеющаяся солярка используется только в хозяйственных целях.
В конце декабря глава «Роснефти» Игорь Сечин предположил, что цены на бензин для потребителей в начале 2019 года вырастут лишь на 1,7 процента, несмотря на повышение НДС и топливных акцизов.
Последние новости
Самый богатый человек в истории решил развестись В Норвегии заговорили о войне с Россией Польша попала в зависимость от российского угля
Комментарии1
Автоновости , Игорь Сечин , Роснефть , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх152
Оценена загруженность столичных дорог
Новое ОСАГО: тарифы растянули на 20%
В Таиланде произошло ДТП с россиянами
Хардкорный Subaru WRX STI впервые выйдет за пределы Японии
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
00:17
Смертельное ДТП на Украине попало на видео
ДТП Бокс
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
01:25
Шесть погибших: смертельное ДТП в ХМАО
ДТП Статьи
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
02:27
Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске
Автоновости
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение