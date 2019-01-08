Обновленный кросс Hyundai Styx по цене Lada Vesta презентуют весной

Производитель Hyundai назвал официальную дату презентации обновленного мегабюджетного кроссовера Hyundai Styx. Мировая общественность увидит эту новинку весной — 17 апреля — на международном мотор-шоу в Нью-Йорке. Об этом сообщает зарубежное издание Carandbike, ссылающееся на источники в компании Hyundai Motor Europe.

Стоит напомнить, что модель Styx окажется наиболее приемлемым по цене паркетником среди моделей производителя из Кореи. Есть данные о том, что новинка будет сконструирована на архитектуре Hyundai Solaris отечественной сборки. Внешность «корейца» предстанет в узнаваемом брендовом стиле. Кроссовер будет иметь каскадную решетку радиатора, двухуровневые передние фары и внедорожный обвес из ничем не покрашенного пластика, аналогично исполнению Hyundai Encino.

В линейку моторов «бюджетника» создатели включили однолитровый турбированный агрегат T-GDI, который выжимает сто или 120 лошадиных сил в зависимости от вариации, а также турбированный дизельный мотор с рабочим объемом на 1,4 литра, генерирующий 90 лошадиных сил. В паре с ними трудятся шестискоростная механическая коробка передач или семидиапазонная преселективная автоматическая трансмиссия. Предусмотрена только переднеприводная система.

В арсенал новинки должны войти: антитормозная система, функция курсовой устойчивости, кнопка запуска агрегата, климат-контроль, информационно-развлекательная система с выдвигающимся сенсорным дисплеем, стеклянный люк в крыше, кожаная отделка интерьера, круиз-контроль и опция предотвращения ДТП.