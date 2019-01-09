Продажи автомобилей в Китае в 2018 году снизились впервые за 20 лет

Москва, 9 января — "Вести. Экономика". Продажи автомобилей в Китае в 2018 году сократились на 6%, до 22,7 млн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA).

В этот показатель входит реализация легковых автомобилей, внедорожников и универсалов. Продажи авто снизились впервые за более чем 20 лет.

В декабре продажи упали на 19% в годовом выражении, до 2,256 млн машин, после снижения на 18% в ноябре и на 13,2% в октябре. Снижение продолжается уже семь месяцев подряд.

В 2019 году CPCA ожидает сохранения слабости китайского авторынка, который является крупнейшим в мире: рост продаж, по оценкам ассоциации, составит всего 1,2%. Нерешенные торговые споры с США, падение китайского рынка акций и торможение экономического роста отпугивают потенциальных покупателей.

Автомобилестроительные компании, которые за последние десятилетия потратили миллиарды долларов на новые заводы и производственные линии в Китае, теперь задаются вопросом, восстановится ли прежний бурный рост авторынка и если да, то в какие сроки.

"Давление на автопроизводителей усиливается. Снижение продаж может ускорить процесс вытеснения некомпетентных игроков, и, возможно, мы увидим, как в течение предстоящего года некоторые из них покинут рынок", — заявил генеральный секретарь CPCA Цуй Дуншу.

Goldman Sachs на этой неделе дал более пессимистичный прогноз, заявив, что на авторынке Китая начался спад, который продлится не один квартал, пишет агентство Bloomberg . В 2019 году инвестбанк прогнозирует падение продаж на 7%, но в 2020 году ждет восстановления и роста на 3%.

По мнению аналитиков RBC Capital Markets, Китай оставался последней надеждой мирового автопрома, так что прошлогоднее сокращение продаж может означать, что "вся отрасль уже погрузилась в рецессию".

Между тем Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM), которая опубликует данные за 2018 год позднее в январе, в прошлом месяце прогнозировала нулевой рост авторынка КНР в 2019 году.

Официальный Пекин также обещал принять меры для стимулирования продаж автомобилей и бытовой техники на внутреннем рынке. В частности, об этом говорил зампредседателя Государственного комитета по развитию и реформе КНР Нин Цзичжэ. Возможно, эти меры поддержат слабеющий китайский авторынок.

Пока же источником оптимизма остаются продажи пассажирских транспортных средств на новых источниках энергии (NEV), которые в 2018 году впервые превысили 1 млн единиц. В 2019 году CAAM ожидает роста в этом сегменте на треть, до 1,6 млн машин.