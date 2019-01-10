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Tesla снимает с производства дешевые Model S и Model X 

Авторамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: Motor.ru
Уже с 14 января компания перестанет принимать заказы на электромобили с аккумулятором на 75 кВт*ч.
О ближайших планах компании в Twitter рассказал Илон Маск. По его словам, тем, кто намеревался заказать эти модификации, следует сделать это до вечера воскресенья, 13 января.
Напомним, Tesla Model S с таким аккумулятором стоит от 66 тыс. долларов, а Tesla Model X — от 72 тыс. долларов. После того, как сборка таких электромобилей завершится, стартовые цены на модели будут начинаться с 84 тыс. и 87 тыс. долларов соответственно. Эти версии предлагаются с аккумулятором на 100 кВт*ч.
Ранее стало известно, что в середине октября Tesla открыла прием заказов на самую бюджетную версию электромобиля Model 3 — она стоит от 35 тыс. долларов. Электромобиль способен проехать на одном заряде батарей 418 километров.
Напомним, Илон Маск возглавил Tesla в 2004 году. Осенью 2018 года стало известно, что он вынужден уйти с поста в рамках сделки с Комиссией по ценным бумагам и биржам. Его преемником выбрали австралийку Робин Денем, которая ранее работала финансовым директором австралийской телекоммуникационной компании Telstra.
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Автоновости , Автоспорт , Экономика , Tesla Model X , Tesla , Tesla Model S , Илон Маск
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