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Пробки на дорогах Москвы оцениваются в четыре балла 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: ТАСС
Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Западное Дегунино, Левобережный и Ховрино), северо-западе (в районе Строгино), западе (в районах Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино), юго-западе (в районах Теплый Стан и Ясенево), юге (в районе Чертаново Южное), юго-востоке (в районах Братеево и Выхино-Жулебино), востоке (в районах Восточное Измайлово и Северное Измайлово). По внутренней стороне заторы наблюдаются на севере (в районах Левобережный и Северное Тушино), западе (в районах Можайский, Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино), юге (в районах Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное), северо-востоке (в районах Северное Медведково, Бибирево и Лианозово).
По направлению от МКАД в сторону области затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Пятницком, Рублево-Успенском, Минском, Боровском, Киевском, Калужском, Носовихинском, Щелковском, Осташковском шоссе.
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Беговой, Пресненский, Дорогомилово, Хамовники, Якиманка, Донской, Даниловский, Южнопортовый, Нижегородский, Лефортово, Басманный, Красносельский, Мещанский, Марьина роща.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных, Большом Москворецком и Большом Устьинском мостах, на Пречистенской, Садовнической, Кадашевской, Софийской, Москворецкой и Котельнической набережных, на ул. Знаменка, Воздвиженка, Моховая, Тверская, в Лубянском проезде, на Гоголевском, Тверском, Страстном, Петровском, Сретенском, Чистопрудном, Яузском бульварах.
Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до одного балла.
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