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Гонка за ценами. Стоит ли поторопиться с покупкой автомобиля? 

BFM.RU + ещё 1 48 минут назад
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Некоторые дилеры уже подняли ценники. Впрочем, в некоторых случаях машину еще можно успеть купить по цене 2018 года, говорят эксперты
Некоторые автопроизводители, как и обещали, с 1 января уже подняли цены. Другие растянут этот процесс на год.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на главу «Фаворит Моторс» Владимира Попова писал, что средняя стоимость автомобиля в России выросла до 5%, из которых 2% — это НДС, а остальное — инициатива самих концернов.
Впрочем, в некоторых случаях машину еще можно успеть купить по цене 2018-го, уверен главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:
«Поскольку у многих производителей большой нераспроданный склад, конечно, сейчас пока еще можно купить автомобиль 2018 года выпуска по тем ценам, которые были. Я думаю, этот период будет довольно продолжительным. Насколько продолжительным, трудно сказать. Те машины, которые сейчас покупаются очень хорошо, например Hyundai Creta, на которую очередь сейчас растянулась практически на два-четыре месяца, я не думаю, что сейчас можно пойти и на дурачка купить. Но какие-то машины можно купить еще по старым ценам, пока в продажу еще не пошли машины производства 2019 года. Поэтому если есть решение, деньги или возможность занять деньги под хороший процент и человек внутренне созрел к покупке автомобиля, то лучше, конечно, это делать сегодня и сейчас, а не откладывать на лето, будет дороже».
По словам эксперта, в первую очередь дорожают и будут дорожать автомобили низкого ценового сегмента. Маржа производителей машин класса премиум позволяет им смягчить эффект повышения НДС для своих клиентов.
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Автоновости , Hyundai , Hyundai Creta , Владимир Попов , За рулем
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