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Эксперты расхвалили «китайца» Zotye Coupa за низкую цену и высокое качество 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Недавно в Интернете был замечен видеоролик, в котором обозревали модель Zotye Coupa. На минуточку, ее цена начинается с 900 тысяч и до 1,3 миллиона, вполне приемлемая цена.
За такую сумму владелец получит внедорожник, под капотом у которого находится 1,5-литровый двигатель на 143 "лошадки", работающий в тандеме с автоматической коробкой.
По словам одного из обзорщика, это хороший автомобиль, но вызывает сомнения страна производства — Китай. Также были отмечены комфортные габариты и 433-литровый багажник.
Только взяв "баранку" в руки, эксперты почувствовали комфорт, благодаря качественной обивке "сидушек", пластиковой торпеде и удобной эргономике.
Время разгона до 100 км/час составляет 10 секунд, при этом его максимальная скорость — 190 км/час. В итоге, специалисты дали этой модели 8,5 баллов (макс 10).
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