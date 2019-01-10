Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Концерн Fiat Chrysler оштрафован на 700 миллионов 

Вести.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Автогигант "Фиат-Крайслер" заплатит 700 миллионов долларов для решения вопросов по, так называемому, "дизельному скандалу". Иски два года назад подал Минюст США, а также владельцы машин.
Ранее власти штата Калифорния, а также американское Агентство по охране окружающей среды заявили, что производитель ставил на своих машинах программное обеспечение, которое позволяло обманывать датчики и скрывать реальный уровень выхлопов.
Агентство Рейтер со ссылкой на свои источники сообщает, что юристам автогиганта удалось добиться внесудебного соглашения. Официально суммы компенсаций обещают объявить в четверг, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru: последние новости
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО Представитель Центробанка рассказал о грядущих изменениях тарифов ОСАГО Регистратор запечатлел момент страшной аварии с погибшими в Самарской области
Автоновости , Автоспорт , В мире , Министерство юстиции США , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме могут установить требования к BlaBlaCar
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх222
ТОП-10 марок по продажам авто с МКПП в РФ
Продажи авто в Китае снизились впервые за 20 лет
Эксперты расхвалили «китайца» Zotye Coupa1
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
00:17
Смертельное ДТП на Украине попало на видео
ДТП Бокс
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
01:25
Шесть погибших: смертельное ДТП в ХМАО
ДТП Статьи
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
02:27
Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске
Автоновости
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение