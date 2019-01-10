Концерн Fiat Chrysler оштрафован на 700 миллионов

Автогигант "Фиат-Крайслер" заплатит 700 миллионов долларов для решения вопросов по, так называемому, "дизельному скандалу". Иски два года назад подал Минюст США , а также владельцы машин.

Ранее власти штата Калифорния, а также американское Агентство по охране окружающей среды заявили, что производитель ставил на своих машинах программное обеспечение, которое позволяло обманывать датчики и скрывать реальный уровень выхлопов.