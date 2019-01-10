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Toyota продемонстрировала новый комплекс систем безопасности 

Мир24 5 часов назад
Фото: mir24.tv
На ежегодной выставке потребительской электроники CES 2019 в Лас-Вегасе компания Toyota с помощью видеоролика и 3D-анимации представила новый комплекс систем безопасности Guardian. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
Прототип TRI-P4 был построен на базе флагманского седана LS нового поколения. Именно его оснастили новым комплексом систем безопасности. Это один из трех автомобилей, которые участвовали в инсценированной на автомагистрали в Калифорнии аварии.
По словам производителей, в первую очередь Guardian предназначен для обнаружения и предотвращения возможных аварий. Система может работать с водителем-человеком и с автономной системой вождения, однако, как утверждают авторы проекта, новинка повысит производительность людей за рулем, но не заменит их.
Водителю необходимо постоянно контролировать автомобиль. Система способна предвидеть и идентифицировать последующий инцидент, а также скорректировать «поведение» машины, но только после того, как человек введет соответствующие данные.
При разработке Guardian специалисты учли данные о работе «автопилота» современных истребителей, которые стабилизируют самолет и удерживают его в пределах определенного диапазона безопасности, анализируя информацию тысячи раз в секунду.
Стоит отметить, что ранее в Toyota заверили: компания включит Guardian в список стандартного оснащения беспилотных платформ, которые построены на базе автономного шаттла e-Palette Concept, дебютировавшего в январе прошлого года в Лас-Вегасе. А покупатели автопарка MaaS могут использовать любую автономную систему, при этом Toyota Guardian будет выполнять функции резервной системы автоматического управления.
Ранее сообщалось, что Toyota представила новое поколение самого популярного в мире автомобиля. Седан Corolla получил множество изменений по сравнению с предыдущей версией.
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Автоновости , Toyota , The Guardian
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