Парковка в Москве становится роскошью

Вслед за повышением тарифов на платную парковку в Москве, в некоторых районах, стало выгоднее заплатить штраф нежели оплачивать парковку, именно поэтому штрафы выросли с 9 января.

Именно этим аргументировали депутаты изменение которые вступили в силу с 9 января. Напомним, что в случае не оплаты парковки, вам выставят штраф вместо старого штрафа в 2500 рублей, новый в 5000 рублей. Напомним, что на штраф за не оплату парковки скидка в 50% не распространяется.

В итоге сейчас в центральных районах Москвы час парковки стоит 380 рублей, а в случае не оплаты 5000 тысяч.

Немного выросла стоимость эвакуации автомобиля, примерно на 200 рублей теперь дороже. Стоимость парковки на штраф стояке осталась без изменений, кроме мото техники, там стоимость увеличилась не значительно, на 20 рублей в сутки.