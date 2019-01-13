Citroen поднял цены почти на весь модельный ряд

Специалисты издания "Цена Авто" промониторили новый прайс-лист концерна Citroen , исходя из которого сделали вывод о том, что цены были повышены у 80% продукции.

Например, модели — Sedan C4, Grand C4 Space Tourer, Berlingo Multispace и внедорожник C3 Aircross увеличились в цене на 20-100 тысяч рублей. А вот стоимость C4 Space Tourer не изменилась.

Наименьшее изменение ценника было у Sedan C4 — 20000 рублей. Его подкапотное пространство занимает 1.6-литровый бензиновый двигатель, мощность которого 115, либо 150 лошадиных сил. Стоимость, вместе с прибавкой, теперь составляет от 950 тысяч до 1.4 миллиона рублей. А версии с дизельным мотором от 1 до 1.1 миллионов рублей.

У Berlingo Multispace была прибавка размером 40 000 рублей, вместе с которой бензиновый универсал стал стоить от 1.4 до 1.55 миллионов, а дизельный — 1.52 миллиона.

На 50 000 тысяч вырос ценник у минивэна Grand C4 Space Tourer. С начала этого года дизельную версию можно будет приобрести от 1.8 до 2.4 миллионов, с бензиновым двигателем — от 2 до 2.3 миллионов.

Примечательно то, что это первый скачок в цене за время существования этого рестайлингового автомобиля на российском рынке.

Итак, максимальное увеличение стоимости у компактного внедорожника C3 Aircross на 100 000 рублей. Если вы захотите купить этот кроссовер, то вам придётся "отвалить" круглую сумму от 1. 2 до 1.5 миллионов рублей за бензиновую комплектацию и от 1.3 до 1.4 миллионов за дизельную.