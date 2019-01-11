Ford может закрыть заводы в России

Заводы совместного российско-американского предприятия Ford Sollers могут прекратить работу либо полностью изменить производственное портфолио, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова вице-президента Ford по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки Стивена Армстронга. Такая перспектива связана с решением руководства о глобальной реструктуризации предприятий в Европе.

Решение о судьбе заводов в России будет приниматься во втором квартале 2019 года, однако уже известно, что планируется пересмотреть формат работы четырёх заводов — в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске. По словам Армстронга, речь идёт как о массовых сокращениях сотрудников, так и о полной остановке деятельности предприятий.

По информации «Авторевю», не исключено, что линейка моделей, сходящих с российских конвейеров, будет значительно сокращена. По словам экспертов, в первую очередь придётся отказаться от выпуска Fiesta, Kuga, EcoSport, Mondeo и Focus.

Глобальные перемены уже коснулись предприятий в Западной Европе, в частности руководство компании решило свернуть производство трансмиссий в о французском Бордо, а также собирается прекратить выпуск минивэнов в Германии.

По словам специалистов, мера по реструктуризации вынужденная, поскольку американский автопроизводитель терпит убытки в сотни миллионов евро из-за провала продаж легковых моделей.