Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford может закрыть заводы в России 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Заводы совместного российско-американского предприятия Ford Sollers могут прекратить работу либо полностью изменить производственное портфолио, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова вице-президента Ford по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки Стивена Армстронга. Такая перспектива связана с решением руководства о глобальной реструктуризации предприятий в Европе.
Решение о судьбе заводов в России будет приниматься во втором квартале 2019 года, однако уже известно, что планируется пересмотреть формат работы четырёх заводов — в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске. По словам Армстронга, речь идёт как о массовых сокращениях сотрудников, так и о полной остановке деятельности предприятий.
По информации «Авторевю», не исключено, что линейка моделей, сходящих с российских конвейеров, будет значительно сокращена. По словам экспертов, в первую очередь придётся отказаться от выпуска Fiesta, Kuga, EcoSport, Mondeo и Focus.
Глобальные перемены уже коснулись предприятий в Западной Европе, в частности руководство компании решило свернуть производство трансмиссий в о французском Бордо, а также собирается прекратить выпуск минивэнов в Германии.
По словам специалистов, мера по реструктуризации вынужденная, поскольку американский автопроизводитель терпит убытки в сотни миллионов евро из-за провала продаж легковых моделей.
Комментарии
Автоновости , Sollers , Ford , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России запустят систему предупреждения об авариях
Bentley добавит Bentayga мощности
Анонсирован старт продаж «заряженной» Lada Vesta
Экс-главе Nissan предъявлены новые обвинения
В Якутии два бензовоза провалились под лед
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
01:01
Механиков атаковала притаившаяся под капотом крыса
Автоновости
00:17
Смертельное ДТП на Украине попало на видео
ДТП Бокс
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
01:25
Шесть погибших: смертельное ДТП в ХМАО
ДТП Статьи
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
02:27
Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение