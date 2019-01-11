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Экс-главе Nissan предъявлены новые обвинения 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Прокуратура Токио выдвинула новые обвинения в отношении бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, передаёт Kyodo.
Как сообщается, Гона подозревают в том, что 2008 году он попытался избавиться от убытков на сумму $16,7 млн, которые понесла компания по управлению его личными активами, переписав их на Nissan.
Ожидается, что в течение дня срок ареста Карлосу Гону будет в очередной раз продлён.
Ранее сообщалось, что допросы бизнесмена приостановили из-за ухудшения его самочувствия.
19 ноября Карлос Гон был арестован по подозрению в финансовых махинациях и сокрытии доходов.
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