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АвтоВАЗ анонсировал старт продаж «заряженной» Lada Vesta 

Автовести 1 час назад
Фото: © АвтоВести
Самая динамичная версия "Весты" ожидалась еще в конце 2018 года, однако с запуском модели производитель слегка затянул. Впрочем, ждать Vesta Sport осталось недолго — и это не единственная новинка из Тольятти, которая поступит в продажу в 2019 году.
Вскоре к официальным дилерам Lada начнут поступать первые живые экземпляры "заряженного" седана Lada Vesta Sport. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил Ян Птачек, вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа. Топ-менеджер уточнил, что цены будут озвучены в ближайшее время.
Ожидаемая начальная стоимость самой динамичной "Весты" — примерно 950 тысяч рублей. Серийный выпуск Lada Vesta Sport стартовал в декабре 2018 года. Напомним, что "спортивная" Vesta оснащается двигателем 1,8 л мощностью 145 л.с. Заявленный разгон от 0 до 100 км/час составляет 9,6 секунды, а максимальная скорость — 200 км/ч. Второй важной новинкой для АвтоВАЗа в 2019 году станет вседорожная версия обновленной "Гранты" — универсал Lada Granta SW Cross с увеличенным клиренсом и защитными накладками из пластика.
Старт продаж бюджетного кросс-вагона должен состояться в I половине года.
Из официально незадекларированных премьер нынешнего года можно выделить обновленный Lada Largus с измененной формой передка в Х-стилистике, а также Lada Vesta с вариатором CVT. Хотя вероятность их дебюта — далеко не стопроцентная.
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Автоновости , Lada Largus , Lada Granta , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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