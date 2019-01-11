АвтоВАЗ анонсировал старт продаж «заряженной» Lada Vesta

Самая динамичная версия "Весты" ожидалась еще в конце 2018 года, однако с запуском модели производитель слегка затянул. Впрочем, ждать Vesta Sport осталось недолго — и это не единственная новинка из Тольятти, которая поступит в продажу в 2019 году.

Вскоре к официальным дилерам Lada начнут поступать первые живые экземпляры "заряженного" седана Lada Vesta Sport. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил Ян Птачек, вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа . Топ-менеджер уточнил, что цены будут озвучены в ближайшее время.

Ожидаемая начальная стоимость самой динамичной "Весты" — примерно 950 тысяч рублей. Серийный выпуск Lada Vesta Sport стартовал в декабре 2018 года. Напомним, что "спортивная" Vesta оснащается двигателем 1,8 л мощностью 145 л.с. Заявленный разгон от 0 до 100 км/час составляет 9,6 секунды, а максимальная скорость — 200 км/ч. Второй важной новинкой для АвтоВАЗа в 2019 году станет вседорожная версия обновленной "Гранты" — универсал Lada Granta SW Cross с увеличенным клиренсом и защитными накладками из пластика.

Старт продаж бюджетного кросс-вагона должен состояться в I половине года.