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Механиков атаковала притаившаяся под капотом крыса 

Рамблер 1 час назад
Водитель, приехавший в автосервис, чтобы проверить машину, и механики, работающие там, не предполагали, что их в это утро ждёт не слишком приятный сюрприз. Установив авто, водитель вышел, а специалисты сервиса приготовили инструменты и открыли капот, чтобы начать работу. Когда мужчины, водитель и два сотрудника, наклонились над капотом, на них внезапно выскочила крыса. Молниеносный бросок грызуна не на шутку испугал мужчин, один из механиков откинул животное ногой, а другой даже попытался от страха взобраться по полкам, чтобы спастись от крысы. А вот у водителя происшествие вызвало улыбку.
Автоновости , Видео
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