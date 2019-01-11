Bentley добавит мощности Bentayga для конкуренции с Lamborghini Urus

Сообщается, что в ближайшие шесть месяцев Bentley выпустит более производительную версию своего мотора W12 с двумя турбинами, который прокачают на 41 л.с., и он сможет выдавать 641 лошадку — столько же, сколько Lamborghini Urus с его 4-литровым V8.

Отметим, что Urus разгоняется до 100 км/час за 3,6 секунды, и британский спортивный кроссовер, по идее, теперь тоже должен будет выезжать из четырех секунд, а максимальная скорость Bentayga может быть увеличена до 306 км/час.

Кроме того, очень серьезно относясь к увеличение скоростных показателей, Bentley дополнит мотор пересмотренной 8-ступенчатой автоматической КПП, а также поработает над подвеской, чтобы позволить внедорожнику лучше входить в повороты на высоких скоростях. Однако вес модели сохранится на том же уровне — 2440 килограмм.

Наконец, осенью 2019 года в продажу должен поступить гибридный Bentayga PHEV, который оснастят более мощной батареей и поработают над снижением уровня выбросов.