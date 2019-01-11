Водительские экзамены по-новому: в ГИБДД уточнили правила

ГИБДД представили доработанный проект реформы экзаменов по вождению, в котором попытались учесть многочисленные замечания. Однако основная идея единого экзамена вместо раздельных "города" и "площадки" осталась неизменной.

Доработки проекта реформы свелись к уточнению порядка проведения водительского экзамена: в новом документе прописаны, к примеру, навыки начинающего водителя, которые должны быть обязательно проверены в ходе тестирования и так называемые дополнительные умения, которые будут проверяться при наличии необходимых условий.

Как сообщает "Коммерсант", базовые навыки водителя (например, разворот в ограниченном пространстве и параллельную парковку) документ разрешает проверять на закрытых площадках и автодромах, однако, допускает для этого и выезды на дороги общего пользования — тупиковые или с малоинтенсивным движением.

Вторым этапом тестирования станет полноценная поездка в условиях города, где будут проверены умение поворачивать направо и налево, проезжать нерегулируемые перекрестки, останавливаться и начинать движение на подъеме, а также обгонять попутный транспорт и проезжать пешеходные переходы. В список же "опциональных" навыков для проверки попали проезд железнодорожных переездов и регулируемых перекрестков, перестроение и тому подобное.

Между тем, концепция объединения двух нынешних этапов экзамена — "площадки" и "города" в один "городской" из проекта никуда не делась, и у представителей объединений автошкол она по-прежнему вызывает вопросы — в том числе и связанные с безопасностью как курсантов, так и их соседей по потоку. Кроме того, эксперты отмечают, что открытыми остались вопросы о публикации экзаменационных маршрутов (ранее ГИБДД предлагала скрывать их от курсантов), использование построенных не так давно автоматизированных автодромов и тому подобное.

Сейчас проект реформы проходит очередной этап ведомственных проверок, после которого снова может быть возвращен на доработку.