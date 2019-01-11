Россия получит Volkswagen с опцией «все включено»

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen выпустил для России ограниченную серию кроссовера Tiguan с опцией «все включено». Об этом сообщила «Русская планета».

Такую версию производители предлагают только для переднеприводных моделей с 125-сильным двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач.

Обновленный кроссовер сконструировали на основе стандартной комплектации Trendline. Однако модель оснастили электроприводом складывания зеркал, центральным замком с дистанционным управлением и двумя складными ключами. Также разработчики добавили противоугонную систему Plus с датчиком присутствия в салоне и мультимедийную систему с восьмидюймовым экраном.

Кроме того, автомобиль оснастили датчиками дождя, камерой заднего вида с омывателем и системой помощи при парковке спереди и сзади.

Цвет кузова — с эффектом металлик.

Стоимость Tiguan в версии «все включено» — от 1 499 000 рублей.