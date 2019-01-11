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Россия получит Volkswagen с опцией «все включено» 

360tv.ru + ещё 5 7 часов назад
Фото: Volkswagen
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen выпустил для России ограниченную серию кроссовера Tiguan с опцией «все включено». Об этом сообщила «Русская планета».
Такую версию производители предлагают только для переднеприводных моделей с 125-сильным двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач.
Обновленный кроссовер сконструировали на основе стандартной комплектации Trendline. Однако модель оснастили электроприводом складывания зеркал, центральным замком с дистанционным управлением и двумя складными ключами. Также разработчики добавили противоугонную систему Plus с датчиком присутствия в салоне и мультимедийную систему с восьмидюймовым экраном.
Кроме того, автомобиль оснастили датчиками дождя, камерой заднего вида с омывателем и системой помощи при парковке спереди и сзади.
Цвет кузова — с эффектом металлик.
Стоимость Tiguan в версии «все включено» — от 1 499 000 рублей.
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