Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen добавил российскому «Тигуану» версию «все включено» 

Motor.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Motor.ru
У кроссовера Volkswagen Tiguan на российском рынке появилась новая модификация под названием All Inclusive. Она предлагается только для переднеприводных автомобилей и включает в себя расширенный набор дополнительного оборудования.
Новая модификация построена на основе стандартной комплектации Trendline, в которую добавили несколько дорогих опций. Так, в оснащение новинки входят светодиодные фары, подогрев лобового стекла, автозатемняющееся зеркало заднего вида, электропривод складывания зеркал, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, датчики света и дождя, камера заднего вида с омывателем, парктроники, а также сигнализация.
В салоне установлены кресла с поясничным подпором, регулируемыми подголовниками, складными столиками и складывающейся спинкой пассажирского сиденья.
Кроссовер в версии All Inclusive, оснащенный 125-сильным мотором 1.4 TSI и «механикой», обойдется в 1 499 000 рублей. Автомобиль со 150-сильным мотором и «роботом» будет стоить 1 649 000 рублей.
За доплату в 35 тысяч рублей можно заказать пакет Plus. В его состав входит бесключевой доступ и электропривод крышки багажника.
Базовый вариант «Тигуана» в России стоит от 1 429 000 рублей, а следующая за All Inclusive комплектация Comfortline с передним приводом обойдется в 1 869 000 рублей. Полноприводный кроссовер стоит от 1 799 000 рублей, а топовый — 2 569 000 рублей.
Motor.ru: последние новости
Lexus LC лишился крыши Fiat Chrysler заплатит 700 миллионов долларов за манипуляции с дизелями Tesla отказалась от «дешевых» Model S и Model X
Комментарии
Автоновости , Volkswagen , Volkswagen Tiguan
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Lexus анонсировала появление мощного кабриолета
Как собака утопила дом на колесах
Будет ли действовать ОСАГО, если заменить права?
Водитель потерял сознание и врезался в дерево в Москве1
AutoBild: Русские построили безумную «Ниву 6×6»!
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
01:01
Механиков атаковала притаившаяся под капотом крыса
Автоновости
00:17
Смертельное ДТП на Украине попало на видео
ДТП Бокс
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
01:25
Шесть погибших: смертельное ДТП в ХМАО
ДТП Статьи
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
02:27
Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение