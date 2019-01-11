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Lexus анонсировала появление мощного кабриолета 

Авторамблер + ещё 10 2 часа назад
Фото: Lexus
На автосалоне в Детройте дебютирует предсерийная версия кабриолета LC.
Пока новинка находится в статусе концепта, однако внешне практически не отличается от серийного купе, за исключением откидной крыши.
В компании умолчали о силовом агрегате автомобиля, однако можно предположить, что мотор был позаимствован у обычного LC: это может быть 5-литровый V8 мощностью 477 л.с. либо 355-сильная гибридная установка, в состав которой входит V6 объемом 3,5 литра и электромотор.
Особое внимание уделили интерьеру: кресла обиты белой кожей в сочетании с черными вставками и желтой прострочкой. Кроме того, LC Convertible получил 22-дюймовые диски.
Lexus поделилась информацией о габаритах концепта, которые полностью совпадают с размерами купе: длина равна 4 770 мм, ширина — 1 920 мм, высота — 1 340 мм, а колесная база — 2 870 мм.
Помимо концептуального кабриолета в рамках автовыставки буде представлен экстремальный Lexus RC F Track Edition с карбоновым капотом, крышей и задним антикрылом.
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Автоновости , Lexus , Lexus RC
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