Lexus анонсировала появление мощного кабриолета

На автосалоне в Детройте дебютирует предсерийная версия кабриолета LC.

Пока новинка находится в статусе концепта, однако внешне практически не отличается от серийного купе, за исключением откидной крыши.

В компании умолчали о силовом агрегате автомобиля, однако можно предположить, что мотор был позаимствован у обычного LC: это может быть 5-литровый V8 мощностью 477 л.с. либо 355-сильная гибридная установка, в состав которой входит V6 объемом 3,5 литра и электромотор.

Особое внимание уделили интерьеру: кресла обиты белой кожей в сочетании с черными вставками и желтой прострочкой. Кроме того, LC Convertible получил 22-дюймовые диски.

Lexus поделилась информацией о габаритах концепта, которые полностью совпадают с размерами купе: длина равна 4 770 мм, ширина — 1 920 мм, высота — 1 340 мм, а колесная база — 2 870 мм.