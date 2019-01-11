Lexus LC лишился крыши

Компания Lexus представит на автосалоне в Детройте прототип открытой версии модели LC. Родстер позиционируется как «изящное отражение» одноименного купе и воплощение «ультимативной красоты». Шоу-кар станет предвестником серийного автомобиля, сроки дебюта которого пока не сообщаются.

Дизайн кабриолета Lexus LC Convertible идентичен купе. Концепт получил 22-дюймовые колеса, отделку салона белой кожей с желтой прострочкой, специальные сиденья, кнопки и переключатели. О технической начинке шоу-кара производитель пока умолчал.

Купе Lexus LC оснащается пятилитровым атмосферным двигателем V8, отдача которого составляет 477 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Коробка — 10-диапазонный «автомат». С места до «сотни» LC 500 разгоняется за 4,7 секунды. Максимальная скорость — 270 километров в час.

В России обычный Lexus LC 500 предлагается только в версии Sport+ по цене от 7 886 000 рублей. На других рынка модель доступна в исполнении Yellow Edition. От обычных машин она отличается ярко-желтым окрасом кузова Flare Yellow, отделкой интерьера полуанилиновой кожей и алькантарой, а также декором интерьера.