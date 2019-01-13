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С 14 января в Москве изменят правила въезда для грузовиков 

Российская Газета + ещё 2 6 часов назад
Фото: ТАСС
С завтрашнего дня в Москве меняется график ограничения движения грузовиков и порядок выдачи разовых пропусков для них. Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного центра организации дорожного движения, с 14 января устанавливается единое время ограничения передвижений грузового транспорта по столице. Машины грузоподъемностью до тонны не смогут въезжать в пределы ТТК, а до 12 тонн — в пределы МКАД и на МКАД с 06:00 до 22:00 вне зависимости от дня недели и времени года.
Напомним, сейчас действует такая схема: с 1 мая по 1 октября ограничения вводят по пятницам, субботам, воскресеньям, накануне нерабочих праздничных дней и по нерабочим праздничным дням — с 6:00 до 24:00. В остальные дни — с 6:00 до 22:00.
В ЦОДД отмечают, что новый график упростит порядок въезда — у водителей не будет путаницы. А летом время для передвижения грузового транспорта по столице увеличится.
Также с завтрашнего дня меняется порядок выдачи разовых пропусков на въезд грузовиков, они выдаются в случае необходимости, например, если надо срочно привезти скоропортящийся товар. Разовые пропуска сроком действия не более пяти дней станут выдавать на каждую машину не чаще двух раз в месяц, а минимальное время, необходимое для оформления пропуска, увеличивается до восьми часов.
В ЦОДД отмечают, что нововведения повысят качество предоставления государственных услуг, лишат недобросовестных перевозчиков возможности злоупотреблять правом во время подачи документов.
Напомним, за нарушения правил въезда грузового автомобиля при отсутствии пропуска автоматически выписывается штраф — 5000 рублей.
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